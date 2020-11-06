شعبة الذهب: الأسعار سترتفع و"اللي معاه 100 ألف جنيه يشتري"

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الاتجاه الصعودي هو المسيطر على أسعار الذهب عالميا خلال الفترة الحالية، وأكد أن التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم، وحالة القلق من الموجة الثانية لفيروس كورونا، بجانب الانتخابات الأمريكية، أسهمت في لجوء العديد من المستثمرين إلي الذهب، وعززت الطلب على المعدن الأصفر تحوطا ضد أي مخاطر مستقبلية وتراجع في أسعار الدولار عالميا.

وأكد نجيب لـ"الوطن" أن الوقت الحالي مناسب لأصحاب المدخرات في مصر لاستثمار جزء من أموالهم في الذهب، خاصة لمن يسعى إلى الاستثمار وليس المضاربة، مضيفا: لو أن أحدا لديه فائضا ماليا بنحو 100 ألف جنيه، الوقت الحالي مناسب لشراء ذهب بنصف تلك القيمة، لأن اتجاه الذهب الفترة المقلبة وبعد عام قادم هو الصعود لا الانخفاض.

وكان رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أكد في تصريح سابق لـ"الوطن" أن الموقف الحالي في الأسواق يعزز من إمكانية استمرار زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال "عباسي" إن الاستثمار في الذهب حاليا مناسب لمن يبحثون عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل، وليس عن المضاربة.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا بقيمة 7 جنيهات في تعاملات منتصف اليوم بأسواق المال، وسجل الذهب عيار 24 حوالي 986 جنيها، مقابل 979 جنيها، فى تعاملات الصباح، فيما سجل الذهب عيار 21 حوالى 863 جنيها مقابل 856 جنيها في تعاملات الصباح، وسجل الذهب عيار 18 نحو 739 جنيها مقابل 734 جنيها، فى تعاملات الصباح وسجل الجنيه الذهب 6905 جنيهًا.