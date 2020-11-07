حظك اليوم السبت 7-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات هوائية وترابية ومائية ونارية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اتبع حدسك فأنت اليوم تحلل جيدا وقد يخدمك الحظ بصورة كبيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

غم الضغوط.. القمر في منزل الحب يمدك بروح الود وبطاقة عاطفية أخاذة وتنطلق رغبة في العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يجعلك تميل نحو استعادة خبرات مؤلمة أو ذكريات حزينة، فقط قاوم مشاعر الحزن والرغبة في التمرد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تميل لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. لا تبالغ في ذلك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تحسن التصرف وتستطيع أن تحدد هدفك وتحترم ارتباطاتك المالية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك نحو التركيز على المال والأعمال، ومن خلال العناية بحساباتك ودراسة قراراتك تستطيع اليوم أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش وعليك أن تراجع نفسك قبل كل كلمة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تشعر بقيمتك شكلا وموضوعا وتستعيد ثقتك بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يزيدك تألقا وبهاءً في عيون الجنس الآخر، فقط تجنب المبالغة في الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدعوك للعمل في صمت ولاختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم وتجنب العدائية وحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي مما يضع عليك ضغطا، والعصبية ليست في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان رياض القصبجي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر منزل الأصدقاء يعدك بعلاقات قوية تربطك بالبعض وتحصل على دعمهم خاصة إذا كنت مشاركا لهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تساعدك على تحقيق تطور مثير في علاقة عاطفية ناشئة أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المعاكس يجعلك في حالة تأرجح وعدم استقرار، صعود وهبوط معنوي.. اصبر ليومين حينئذ تتحسن مزاجيا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الأمر يتطلب أن تكون يقظا وكتوما وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك رغبة في المعرفة والاضطلاع والتعرف على جديد ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مشرقا وتمتلئ عذوبة وإذا كنت متزوجا عليك أن تواجه ولا تهرب مهما كانت الضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك القدرة على تنظيم نفقاتك وتستطيع اليوم أن تخطط جيدا لمستقبلك وتفي أيضا بالتزاماتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس في منزل الأصدقاء تجعلك تنعم بالسحر والتألق وتمنحك الأفلاك كل الحب بقوة وكرم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تعالج أمورك بنظرة متفائلة كي تجد حلا للمشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك للعناد... لا ترفض الحوار مع شركاء الحياة وحاول أن تتواصل معهم بصورة أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي ويدفعك ذلك للعمل بخشونة وتدفع أعمالك بقوة وتساعدك الأفلاك على التماسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ تمنحك سحرا ويقظة وتعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس