حظك اليوم الجمعة 6-11-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بحبه للتجديد والتغيير، فدائمًا ما يسعى إلى كسر الروتين في حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات "حظك اليوم" للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم يعدك القمر بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تنافر القمر والمشتري في منزلي المال يطالبك أن تضاعف تركيزك أثناء معالجة الأمور المهنية والمالية وتجنب المغامرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.