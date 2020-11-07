حظك اليوم السبت 7-11-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور لديه صبر طوبل ومن الصعب أن يشعر بالإحباط، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يجعلك تميل نحو استعادة خبرات مؤلمة أو ذكريات حزينة، فقط قاوم مشاعر الحزن والرغبة في التمرد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تميل لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. لا تبالغ في ذلك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.