شركات السياحة: السعودية ستصدر ضوابط جديدة للعمرة بداية العام الجديد

قال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن المرحلة الرابعة من العودة التدريجية لموسم العمرة ستبدأ يناير المقبل، وتابع "المملكة العربية ستصدر ضوابط جديدة لاستقبال المعتمرين خلال تلك المرحلة أسوة بما تم خلال المراحل الـ 3 الماضية".

وأضاف لـ"الوطن"، أن المعتمرين المصريين لن يؤدوا العمرة حتى نهاية العام الجارى، نظرا لأن ضوابط العمرة المصرية لم تظهر حتى الآن، كما أن إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وغيرها من الإجراءات الأخرى الخاصة بالتنظيم ستأخذ أكثر من شهر ونصف الشهر، ما يستحيل معه أن يؤدى المصريون المناسك خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة، والتى بدأت يوم 1 نوفمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، متوقعا أن تأتى ضوابط المرحلة الرابعة من العودة التدريجية لموسم العمرة.

السياحة تحذر الشركات من الإعلان عن أي برامج للعمرة حاليا

ومن جهته كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة أن ضوابط العمرة المصرية قد يتأجل صدورها حتى شهر يناير المقبل، على أن يبدأ المصريون السفر لأداء العمرة بداية من شهر رجب، وذلك لأن الضوابط السعودية التى صدرت نهاية الشهر الماضى بالنسبة لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة لم تصل لمصر حتى الآن.

وحذر المصدر أى شركة سياحة من الإعلان عن تنظيم برامج العمرة أو تحديد أسعارها أو جمع أي مبالغ من المواطنين قبل صدور الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة، لافتا إلى أنه سيتم توقيع عقوبات على المخالفين تصل إلى حد إلغاء الترخيص كون ذلك يمثل تحايلا على المواطنين المشتاقين لأداء المناسك.

وكانت السعودية قد أصدرت نهاية الشهر الماضى الضوابط المنظمة لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من أول الشهر الجارى والتى حددت الفئة العمرية المصرح لها بالقدوم لأداء العمرة من خارح المملكة من سن 18 حتى 50 عاما، مع إلزام كل القادمين لأداء العمرة، بتقديم شهادة فحص "Pcr"، بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز مدتها 72 ساعة، من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.