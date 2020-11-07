تعرف على تشكيل مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد

تنطلق بعد ساعات قليلة، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والذي يتشكل فى الفصل التشريعى الجديد له من 568 عضوا منتخبا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من مقاعده، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%.

وتجرى الانتخابات البرلمانية وفقا لقانون مجلس النواب، بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

ويتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.

وينظم قانون مجلس النواب عدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.

وحدد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

وينتخب عن كل دائرة "فردى" منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

وفيما يتعلق بالقائمة الانتخابية تشمل كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعد تسعة مرشحين من المسيحيين، ستة مرشحين من العمال والفلاحين، ستة مرشحين من الشباب، ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

كما تشمل القائمة المخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مرشحين من المسيحيين، مرشحين اثنين من العمال والفلاحين مرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مرشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.