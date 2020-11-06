"إعلام القليوبية": نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي مجلس النواب

أكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الادارة العامة لإعلام محافظة القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بمختلف الانتماءات الحزبية والسياسية، دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، مشددا على أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على التجهيز والإعداد الجيد للمقار واللجان الانتخابية، المحددة لاستقبال الناخبين والعملية الانتخابية، المقرر إجراؤها السبت والأحد المقبلين.

وأشار مدير عام إعلام القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، إلى التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي وقوات الأمن لمراجعة المقار الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، فضلا عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن؛ للوصول إلى مقار لجان الاقتراع، والمشاركة في رسم خريطة المستقبل واستكمال الحياة التشريعية.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور رمضان عرفة، بدء عمل غرفة العمليات والمرصد الإعلامي؛ لمتابعة إجراءات تصويت الناخبين بمحافظة القليوبية، البالغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا يدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا، يضم 1047 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة، موزعة على 11 مركزا ومدينة وحيا، وكلف الإعلاميين بمراكز الإعلام ومراكز النيل بمهام الرصد والمتابعة الميدانية بمواقع المحافظة كافة.

وأضاف "عرفة" في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات سوف تتابع الأداء الإعلامي في انتخابات مجلس النواب على مدار الساعة؛ للتأكد من مطابقته لجميع المعايير التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، ومتابعة المشاكل التي قد تواجه الإعلاميين والصحفيين في التغطية، ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة.

وأشار الدكتور رمضان عرفة، إلى أن إعلام القليوبية وضع عددا من التوصيات لضمان حسن سير العملية الانتخابية، منها المرور المستمر على الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، ورفع الإشغالات بمحيطها لتحقيق السيولة المرورية، وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسي متحركة، لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدى الإعاقة، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الاقتراع، وتكثيف حملات النظافة، وتوفير وسيلة إضاءة تبادلية للمقر الانتخابي، وتدبير مولدات ديزل لمصدر الكهرباء الرئيسي، وتغطية الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية، والاحتياجات المطلوبة كافة لمجابهة أي طوارئ، وإصلاح أي أعطال خاصة بمياه الشرب؛ لضمان عدم انقطاع المياه بالمقار الانتخابية، وتنمية وعي المواطنين بالمشاركة الايجابية في انتخابات مجلس النواب، باعتبارها واجب وطني.