تشكيل غرف عمليات بالأحزاب استعدادا لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية

أعلنت أمانات الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب بالقليوبية، المقرر انطلاقها غدا السبت، على مدار يومين، ضمن محافظات المرحلة الثانية، تشكيل غرف عمليات؛ إذ دشنت تنسيقية شباب الأحزاب وأحزاب "مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، والمصري الديمقراطي" تدشين غرفها لمتابعة الانتخابات، والعمل علي تيسير العملية الانتخابية للناخبين، ومتابعة السلبيات والايجابيات، وتدخلات المرشحين وأنصارهم.

ويتنافس في الانتخابات 223 مرشحا في 6 دوائر، على 16 مقعدا فردي، وقائمتين على 14 مقعدا بالقوائم، وهما الوطنية من أجل مصر، وتحالف المستقلين بقطاع القاهرة ووجنوب ووسط الدلتا.

وأعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ والاستنفار الأمني القصوى، استعدادًا للانتخابات؛ إذ كثفت قوات الأمن من تواجدها حول محيط اللجان الانتخابية، بالإضافة إلي بوابات إلكترونية، وفرض طوقا أمنيا في محيط جميع اللجان.

من جهته، أكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الادارة العامة لإعلام محافظة القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بمختلف الانتماءات الحزبية والسياسية، دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، مشددا على أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على التجهيز والإعداد الجيد للمقار واللجان الانتخابية، المحددة لاستقبال الناخبين والعملية الانتخابية، المقرر إجراؤها السبت والأحد المقبلين.

وأشار مدير عام إعلام القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، إلى التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي وقوات الأمن لمراجعة المقار الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، فضلا عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن؛ للوصول إلى مقار لجان الاقتراع، والمشاركة في رسم خريطة المستقبل واستكمال الحياة التشريعية.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور رمضان عرفة، بدء عمل غرفة العمليات والمرصد الإعلامي؛ لمتابعة إجراءات تصويت الناخبين بمحافظة القليوبية، البالغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا يدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا، يضم 1047 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة، موزعة على 11 مركزا ومدينة وحيا، وكلف الإعلاميين بمراكز الإعلام ومراكز النيل بمهام الرصد والمتابعة الميدانية بمواقع المحافظة كافة.