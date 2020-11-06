القاهرة تنتهي من استعداداتها لاستقبال انتخابات النواب

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتهاء المحافظة من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها غدًا على مدار يومين.

630 مركز انتخابى

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية التي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخبا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

وأكد المحافظ، مراجعة أعمال صيانة المدارس التي جرى اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، ومراجعة طفايات الحريق، وكشاف الطوارئ.

اجراءات الوقاية من كورونا

وشدد محافظ القاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس ووضعها مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

كراسى متحركة لكبار السن

وأشار المحافظ إلى توفير عددًا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وتركيب مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية والتأكد من جاهزية الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

وأضاف المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتوزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، مشددًا على رؤساء الأحياء برفع جميع السيارات من محيط اللجان بالتنسيق مع إدارة المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتأكيد علي مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أية إشغالات بها .