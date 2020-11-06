قافلة طبية لروتاري الغردقة تستهدف 1000 حالة عيون بالمجان

نظم "روتاري الغردقة" قافلة طبية للعيون، اليوم، بنادي الغردقة الرياضي لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج والنظارات بالمجان، فى إطار الدور المجتمعى الذى يقدمه النادي لخدمة الأهالي، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

بدأت القافلة عملها بالكشف والفحص الطبي للعيون مجانًا لأهالي الغردقة وتستمر فاعليات القافلة حتى غدا السبت بمشاركة استشاريين من أطباء العيون، وشهدت القافلة إقبال كبير من أهالى الغردقة وخاصة السيدات وكبار السن.

وتضم القافلة 5 استشاريين في التخصصات المختلفة وهم "أ.د باسم فايز، أ.د أسامة إسحاق، د.مصطفى طارق، أ.د. شريف بدار، والدكتور شريف قريطام" للكشف عن مسببات العمى وتقديم العلاج بالمجان وعمل النظارات الطبية المجانية .

وقالت الدكتورة نجلاء شطا، مدير القوافل الطبية بنادي الروتاري، إن المستهدف من القافلة فحص 1000 حالة وتقديم العلاج بالمجان وعمل نظارات مجانية وإجراء عمليات جراحية لغير القادرين من أبناء البحر الأحمر.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، تطوير ورفع كفاءة مستشفى القصير المركزى على ثلاثة مراحل حيث تم الإنتهاء من مرحلتين موجهاََ إلى سرعة الإنتهاء من المرحلة الثالثة لعودة العمل بالمستشفى بكامل طاقته.

وأجري وكيل وزارة الصحة جولة تفقدية للوقوف على أعمال التطوير بمستشفى القصير المركزى، في إطار متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجميع المستشفات، بناءًا على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، حيث تفقد أعمال التطوير بالمستشفى على ٣ مراحل وتم الإنتهاء من مرحلتين ووجه لسرعة الإنتهاء من المرحلة الثالثة لعودة العمل بالمستشفى بكامل طاقته.