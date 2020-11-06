القبض على مصري يحمل جنسية أجنبية يزرع المخدرات بمسكنه في الغردقة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعيّ الأمن الوطنى والأمن العام شخصا جهز مسكنه بصوبات زراعية لزراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويجه على عملائه بالغردقة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغردقة استهدفت أحد الأشخاص بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة، مصري يحمل جنسية أجنبية، قام بتجهيز مسكنه بصوبات زراعية ولمبات حرارية لزراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويج المحصول على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكنت قوة أمنية من ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان شمال مدينة الغردقة، وبحوزته 11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر وعدد 47 بذرة من ذات النبات و15 قرص مخدر لعقار الإكستاسى ( الخيوط ) بالإضافة إلى كمية من نبات الماريجوانا المخدر، زنة 10 جرامات وعدد 4 كتالوج لتعلم كيفية زراعة الماريجوانا ومبالغ مالية وهاتف محمول.

وتبين أنه مصرى يحمل جنسية دولة أجنبية ويعمل بمجال التسويق الإلكترونى ومقيم بمدينة الجونة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بصحة الواقعة وحيازته المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات..

كانت مباحث مرور البحر الأحمر برئاسة العقيد جورج عادل، حددت هوية سائق سيارة ملاكي دهس سيدتين بشارع الحجاز وفر هاربا بالغردقة عن طريق كاميرات المراقبة وتم إعداد الأكمنة وإلقاء القبض عليه واعترف بالواقعة أمام جهات التحقيق.

وحددت مباحث مرور البحر الأحمر موقع السيارة الهاربة عن طريق كاميرات المراقبة وأسفرت جهود البحث عن تحديد مكانها وتم إعداد الأكمنة الثابتة و إلقاء القبض على سائق السيارة ويدعي حسين رجب ٣٩ سنة ويعمل سائقا عليها وحرر محضر بالواقعة .