رؤساء مدن كفر الشيخ يتفقدون اللجان الانتخابية قبل ساعات من الاقتراع

تفقد رؤساء مدن كفر الشيخ، مقار اللجان الانتخابية البالغ عددها801 مقراً بمدن وقرى ومراكز المحافظة أعمال تطهير وتعقيم، اليوم الجمعة، استعداداً لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة الناخبين.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ على تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية، وتابع الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين، من رفع كفاءة الإنارة العامة، وإنشاء المظلات أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من الشمس، وتطهير وتعقيم أماكن المبيت، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفقد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا اللجان الانتخابية، لمتابعة انتهاء الاستعدادات لاستبقال الناخبين، من إقامة مظلات وحرم آمن أمام اللجان الانتخابية، وأعمال التطهير والتعقيم، وتوفير كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تفقد المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال التعقيم والتطهير بالمقار، وتأكد من تمام جاهزيتها بالمدينة والقرى التابعة لمركز الرياض، إضافة لتوفير مولدات، وكراسي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والانتهاء من إقامة المظلات.

وفي بلطيم، راجع اللواء أحمد السنوسى، رئيس المدينة، اللجان الانتخابية، معلناً الاستعداد التام لانطلاق العملية الانتخابية، مشددا على وضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، كما تم تسكين القوات مع التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي.

وتابع وائل فرج ، رئيس مركز ومدينة فوه ،مقار اللجان الانتخابية ، للتأكد من اكتمال كافة مستلزمات العملية الانتخابية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، وتمهيد الطرق المؤدية للجان الانتخابية، وإقامة المظلات، والحرم الآمن، وتطهير وتعقيم الاستراحات.

وأكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومتابعة أعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، بالإضافة الي رفع كفاءة منظومة النظافة أمام مداخل ومخارج والطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية، وكذا متابعة رفع كفاءة الإنارة العامة، وإنشاء المظلات أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من الشمس وتجهيز أماكن المبيت، فضلاً عن توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما أكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، و قلين البلد، وكذا التطهير والتعقيم بمقار اللجان الانتخابية بقرية الحرية، والتأكد من صلاحية كافة المرافق، ورفع كفاءة الانارة العامة داخل وخارج اللجان وغرفة التأمين والاستراحات، والتأكد من وجود تليفون أرضي بكل لجنة وكذا جاهزية المقار الانتخابية، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري،كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة والقري، وكذا بمقار اللجان الانتخابية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تفقد جمال فهمى محمد عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس، مقرات اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب للوقوف على جاهزية المقرات والتأكيد على تجهيز أماكن مبيت القوات الخاصة بتأمين الانتخابات والتسكين، و مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية داخل وخارج المقرات الانتخابية بدائرة المركز والمدينة ،وتوفير مولدات كهربائية وتفقد دورات المياه بالإضافة الى اعمال الرش والتعقيم وشبكات مياه الإطفاء وحنفيات الحريق، وتوفير الساتر الرملي بداخل كل مقر انتخابي.

وتابع جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول أخر الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2020 ورش وتطهير اللجان ،وتوفير مولد كهرباء باللجنة، وكرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن مع عمل فراشة أمام كل لجنة لانتظار الناخبين ب٤٩ مقر انتخابي بعدد ٧٤ لجنة فرعية بإجمالي أصوات 232649 ألف صوت.