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محمود مسلم

رئيس جامعة طنطا: 3 أيام للدراسة بالكليات العملية ويومان للنظرية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
02:06 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
رئيس جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

أوضح الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أن الجداول الدراسية للعام الجامعي الحالي تتيح تكرار تقديم المحاضرات النظرية وتناوب حضور طلاب كل فرقة أو مستوى دراسي ثلاثة أيام في الأسبوع للكليات العملية ويومان في الكليات النظرية، وذلك للتواصل المباشر وتلقي المعرفة والقيام بالتجارب والتدريبات المعملية.

وأضاف الدكتور عماد عتمان التزام الكليات بتقسيم الطلاب في المحاضرات النظرية إلى مجموعات صغيرة العدد بحيث لايزيد عدد الطلاب عن 100 – 400 طالب في المجموعة الواحدة، وذلك وفقًا لأعداد الطلاب في كل كلية / فرقة أو مستوى دراسي، وأيضا في الدروس العملية والتدريبات إلى مجموعات صغيرة لا تزيد عن 15 طالبا في المجموعة ويتم التدريس داخل معامل الكلية بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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