الجامعات المصرية بدون كورونا للأسبوع الثالث على التوالي

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2020 الفصل الدراسي الأول للأسبوع الرابع على التوالي، دون الإعلان عن رصد أي حالات اشتباه أو إصابة كورونا فيروس "كوفيد 19"، بين الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، خلال الـ3 أسابيع الماضية، مع استمرار تواجد استعدادات ضخمة على قدم وساق للتعامل والعزل الفوري مع اي حالات اشتباه بالمرض أو الإصابة .

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة لم ترصد أي حالات اشتباه أو إصابة بكورونا المستجد، خلال الـ3 أسابيع الماضية، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات تتعلق بنظام التعليم الهجين الذي يربط بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مؤكداً أن الجامعة وضعت خطة للتعامل الفوري والملاحظة لحالات الاشتباه والإصابة وتوفير العلاج المناسب للجميع، فضلا عن العزل لجميع المخالطين ومتابعتهم من خلال الإدارات المختلفة.

الجامعات: رفع غالبية المناهج الدراسية على المنصات التعليمية

وأكد "الدسوقي"، أن الجامعة انتهت من رفع غالبية المقررات الدراسية على المنصات الالكترونية التعليمية للطلاب، فضلاً عن عمل إيميل إلكتروني لجميع الطلاب لسهولة التعامل مع المنصات الإلكترونية، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن التعليم الهجين خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الاداب جامعة عين شمس، أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو إصابة كورونا فيروس "كوفيد 19"، منذ انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2020، مشيراً إلى أن الكلية تجري عمليات التطهير والتعقيم الدوري للإنشاءات الجامعية، منوهاً إلى أن الدراسة منتظمة بالتعليم الهجين بمختلف الأقسام بالكلية.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بكورونا بين منتسبي الجامعة، مؤكدا أن الدراسة بنظام التعليم الهجين، تسير بصورة طبيعية ومنتظمة دون رصد أي مشكلات، لافتاً إلى أن جميع المقررات الدراسية للجامعة موجودة على المنصات التعليمية المختلفة و كذلك المحاضرات التفاعلية وغيرها، فضلا عن بنوك الأسئلة المختلفة للطلاب بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية .

وأضاف "حمد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه في حال الاشتباه أو إصابة أي شخص ينتمي للجامعة يتم عزله فوراً منزليا و متابعته، ورصد المخالطين وعزلهم ومتابعتهم من خلال الادارات المختصة بالجامعة، مؤكداً أن المحافظة على صحة وسلامة الطلاب شئ رئيسي لاستكمال الخدمة التعليمية على أكمل وجه .