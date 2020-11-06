مستشار الرئيس: العدوى غير المرض.. وإصابات كورونا كثيرة تشبه الإنفلونزا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أعراض فيروس كورونا لم تتغير، لافتًا إلى وجود فرق كبير بين العدوى والمرض: "ممكن 10 أشخاص ياخدوا الفيروس لكن مش كلهم يصابوا بالمرض، ونسبة عالية من الحالات المصابة بالفيروس ولكن بأعراض بسيطة".

وأضاف تاج الدين خلال تصريحات عبر خاصية "زوم"، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أن فيروس كورونا من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي ويشابه في الكثير من الحالات أعراض الإنفلونزا الموسمية مثل آلام في الزور، رشح، عطس، ارتفاع في درجات الحرارة، وتكسير في الجسم.

وتابع، أنه وفقًا لما أسماه بالتجربة المصرية، تبين أنه من خلال فحص آلاف المرضى تم التوصل إلى إمكانية اكتشاف الإصابات مبكرًا، وكثير من الحالات تعالج منزليًا وبنجاح مع المتابعة الدقيقة.

وواصل: "عقدنا مؤتمرات عدة عن فيروس كورونا، مثل المؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية لأمراض الصدر وجرى تطبيق العدد المسموح به في الحضور وشارك فيه ما يقرب من 14 ألف طبيب على مستوى العالم إلكترونيًا".

وحول أعراض فيروس كورونا، قال مستشار الرئيس: "هناك أعراض جهاز هضمي مثل الإسهال وهي بسيطة، والخطر الكبير هو الذي يصيب الجهاز التنفسي حيث يسبب التهابات واحتقانات وتكون الرئة تعاني مما يشبه التهابات".

وأشار، إلى أنه يجري تبادل الخبرات المصرية في أنحائها كافة، مشيرًا إلى أنه جرى شراء أجهزة تنفس صناعي جديدة، حيث يحصل المريض على أكسجين بطريقة معينة وبكميات معينة ويعامل الأكسجين كدواء له إيجابيات وسلبيات وكانت لها نتيجة طيبة مع الكثير من المرضى.

وناشد مستشار الرئيس، المصريين أن يحموا أنفسهم وذويهم وبلدهم في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستعد بشكل ضخم في كل المجالات للتعامل مع هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة.