فاروق الباز عن وضع كورونا في أمريكا: "خايفين نشتري حاجة من المحلات"

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إن الوضع في الولايات المتحدة بشأن كورونا غير مطمئن على الإطلاق، بسبب طريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الفيروس، "كان بيقول كورونا كلام فارغ، والاقتصاد لازم يمشي ونجمع الضرائب، والناس هنا بتموت بشكل كبير، والمرضى بأعداد رهيبة، ومش عارفين نطلع نشتري حاجات من المحلات، لأننا خايفين وبنسمع إن أعداد المصابين بيزيدوا باستمرار".

وأضاف "الباز"، خلال لقاء عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن المواطنين في الولايات المتحدة لا يعرفون مدة تأثر الاقتصاد بسبب كورونا، خاصة أن الاقتصاد يسير بشكل جيد، وهذا غريب، "الاقتصاد مش متهبب على عينه بس ماشي كويس وبيكسبوا أنا شخصيا مش فاهم ليه، والاقتصاديين بيقولوا مش لازم الاقتصاد يتهبب لما الوضع الصحي يبقى خربان كدة".

وعن وضع كورونا في مصر، عبر العالم المصري الكبير عن سعادته بتعامل الحكومة لمواجهة الفيروس، وأرقام المصابين والمتوفين قليلة ومعقولة: "كان ممكن بلد زي مصر تخرب خالص لأن معندناش مواصلات كويسة، لكن الحمد لله الخطوات اللي أخدتها الحكومة مشيت كويسة خالص والناس قبلت إنها تحد من أعمالها وخروجها".