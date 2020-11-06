مستشار الرئيس: اللقاح يحمي من كورونا بنسبة 70%.. وحصة مصر منه مضمونة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا ليس جديدًا وهو من ضمن الفيروسات التنفسية، متابعًا: "تعاملنا معه كثيرًا في عام 2003 و2014 وندرس أنه من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، والسلالة الموجودة حاليًا شرسة بعض الشيء لأن الجسم لم يتعامل معها"، مشددًا على أن حصة مصر من لقاح كورونا مؤمنة كما أن الأدوية مؤمنة.

وأضاف "تاج الدين" خلال تصريحات عبر خاصية "زوم"، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أن سلالة كورونا التي يشهدها العالم فيها بعض الخصائص التي تميزها عن السلالات الأخرى، منها أن فترة الحضانة طويلة وقد تزيد على 14 يومًا، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت التعامل مع كورونا في هذه الفترة، متمنيًا أن تستطيع أن تتعامل معه لفترات أخرى.

وتابع: "قوة فيروس كورونا في نقل العدوى كبيرة، وهذا الفيروس قد يعدي 4 أشخاص وأكثر عكس الإنفلونزا الذي يعدي شخصا وبالتالي يجب الوقاية من فيروس كورونا".

وأردف: "نتعامل مع كل الناس للحصول على لقاح كورونا بعلم وتوجيه وإشراف الرئيس السيسي، وذلك من أول لحظة وعملنا اتصالاتنا، وهذه اللقاحات تنتج تحت إشراف وتنسيق مؤسسات عالمية، وهناك تجمع يشرف على ويتابع هذه اللقاحات لمنح الموافقات للقاحات حتى تستخدم على البشر، ومعظم اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الإكلينيكية".

وأكد مستشار الرئيس أن الآلة العلمية المصرية والقوة العلمية المصرية تتابع باستمرار وتضع بروتوكولات وأساليب العلاج لكل مرحلة من مراحل المرض وتتابع أي تغيير في وسائل علاج المرض واللقاحات العالمية، لافتًا إلى أن اللقاح لن يمنع من انتشار المرض بنسبة 100% كما أنه سيوفر حماية وتأثيرا إيجابيا على شدة المرض ويقلل مضاعفات المرض، لكنه لا يمنح المناعة الكاملة لكنه يمنح مناعة تقدر بنحو 60% أو 70%، ويجب الاعتماد في الأساس على الوقاية.