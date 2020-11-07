حظك اليوم السبت 7-11-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتيمز مولود برج العقرب بشخصيته الغيورة، كما أنه حاد في حديثه مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المعاكس يجعلك في حالة تأرجح وعدم استقرار، صعود وهبوط معنوي.. اصبر ليومين حينئذ تتحسن مزاجيا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الأمر يتطلب أن تكون يقظا وكتوما وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.