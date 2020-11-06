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حظك اليوم الجمعة 6-11-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:04 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب شديد الغيرة على المقربين منه، ولا يسمح لأحد الاقتراب منهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص للتطور واليوم مناسب للقيام برحلة أو سفر أو للتخطيط لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك القمر بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

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