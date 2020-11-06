ارتفاع الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 850 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر، مقارنة بأسعار صباح اليوم، بعد أن شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.

وشهدت أسعار الذهب خلال الشهور القليلة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض بسبب تراجع الاقتصاد العالمي متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار أعيرة الذهب المختلفة من عيار 24 و21 و18، في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، كالتالي:

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 969 و971 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 848 و850 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 727 و729 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و800 جنيهًا.