الذهب يتراجع 4 جنيهات في تعاملات الصباح

شهدت أسعار الذهب انخفاضا بقيمة 4 جنيهات في تعاملات الصباح بأسواق المال، وسجل الذهب عيار 24 حوالي 979 جنيها، مقابل 983 في تعاملات أمس الخميس، فيما سجل الذهب عيار 21 حوالي 856 جنيها مقابل 860 جنيها في تعاملات أمس، وسجل الذهب عيار 18 نحو 734 جنيها مقابل، 737 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 6856 جنيها.

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الإجابة على تساؤل "إلى أين تتجه أسعار الذهب؟"، أمر صعب في الوقت الحالي نتيجة لتشابك العوامل المحركة للأسواق، صعودا وهبوطا.

وقال "عباسي" لـ"الوطن"، إن اتجاه بعض البنوك المركزية لا يعد مؤشرا على اتجاه أسعار الذهب للانخفاض، بقدر ما يمثل أزمة لدى بعض الدول في تدبير قدر من الأموال اللازمة لاقتصاداتها، لكنه أكد أن استمرار المخاوف بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية، والموجة الثانية لفيروس "كورونا"، يعزز من استمرار زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وحول ما إذا كان الوقت الحالي هو الأنسب لأصحاب المدخرات لشراء الذهب، أو بيعه، قال "عباسي" إن الاستثمار في الذهب حاليا مناسب لمن يبحثون عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل، وليس عن المضاربة، مضيفا: الوقت الحالي مناسب للشراء لمن يريد الاحتفاظ بمدخراته لفترة تتراوح بين عام و3 أعوام، لكن المضاربة على الذهب حاليا تحمل قدرا كبيرا جدا من المخاطرة، نتيجة عدم وضوح الرؤية.

ويتفق معه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الذي قال لـ"الوطن"، إن الاتجاه العام للذهب هو الصعود وليس الهبوط، موضحا أنه على الرغم من كون الارتفاع الأخير في سعر الذهب "طفيفا"، لكنه يشير إلى استمرار الصعود في ظل حالة اللايقين المسيطرة على الأسواق.