605 مدارس بالقاهرة أجازة يومي السبت والأحد بسبب الانتخابات

أكد مصدر مسئول أن كل لجان محافظة القاهرة استعدت لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب التي تجرى على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن داخل القاهرة نحو 605 مدارس بمختلف مراحل التعليم من بين أكثر من 4 آلاف مدرسة على مستوى العاصمة تشهد الانتخابات، حيث تضم لجانا فرعية، وبالتالي تلك المدارس ستكون أجازة على مدار يومي الانتخابات لأنها تضم ما يقرب من 1413 لجنة فرعية، لاستقبال أكثر من 7 ملايين ناخب لهم حق التصويت على مستوى القاهرة.

وأضاف المصدر أن قيادات مديرية التعليم ومحافظة القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختلفة تابعوا اللمسات الأخيرة واستعداد اللجان لاستقبال ماراثون الانتخابات، حيث تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة، والبالغ عددهم حوالي 7797709 ناخبا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية.

وأكدت محافظة القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس ووضعها مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، والتأكيد على تنظيف محيط اللجان الانتخابية وإزالة أي تراكمات قمامة أو اشغالات ورفع أي سيارات متهالكة في محيط اللجان.

وأشارت إلى مراجعة أعمال صيانة المدارس التي جرى اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، ومراجعة طفايات الحريق، وكشاف الطوارئ، بالاضافة إلى توفير عددًا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم، وتركيب مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية والتأكد من جاهزية الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.