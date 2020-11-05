التنمية المحلية: محافظات المرحلة الثانية مستعدة لانتخابات النواب

اعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، استعداداتها لإجراء الانتخابات يومي 7 و8 نوفمبر الحالي، بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

ووجّه وزير التنمية المحلية، محافظي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية، والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين، خلال إدلائهم بأصواتهم.

وشدد على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين، كما وجّه بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص في محافظات المرحلة الثانية، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والتأكيد على الدور الايجابي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع، في تشجيع وحث الأسرة على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية والإدلاء بصوتها.

ولفت شعراوي إلى أنّ المرأة المصرية دائما تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي، مشيرا إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتي الداخلية والصحة والجهات المعنية، لتقديم التسهيلات للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ المحافظات الـ13 شكلت مجموعات عمل من الشباب في المراكز والمدن والقرى، لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية، وتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات والتصويت بكل حرية.

وأكد شعراوي، أنّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات، الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي للقائمين عليها، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين اثناء الإدلاء بأصواتهم، وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13، لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.

وحثّ الوزير، أهالي محافظات المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية، على المشاركة الفعالة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدا أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وأنّ المواطن يجب أن يدرك أنّ مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري.