بالصور.. خالد سليم يبدأ حفله بمهرجان الموسيقى على نغمات وحشتوني لوردة

بدأ الفنان خالد سليم حفلته الغنائية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ29 بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، بأغنية "وحشتوني" للراحلة وردة الجزائرية.

وافتتح مهرجان الموسيقى العربية، مساء الأحد الماضي، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم بحفل غنائي كبير ضم مواهب دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة الجديد، والذي تم استحداثه بسبب انتشار وباء كورونا.

وأثناء حفل الافتتاح كرمت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وهم الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، والفنانة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد قطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري وأهدت اسم الدورة لعدد من الموسيقيين الكبار أمثال محمد سلطان وحلمي بكر وجمال سلامة.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى العاشر من شهر نوفمبر الجاري، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور ويشارك فى دورة هذا العام عدد من الموسيقيين الكبار أمثال عاصي الحلاني وصابر الرباعي ووائل جسار وسعد رمضان وهمام العراقي وهاني شاكر وخالد سليم وأحمد سعد وكارمن سليمان.