مصر الخير: نعمل مع "تحيا مصر" لوضع مصر بمصاف الدول المتقدمة

قال الدكتور علي فتحي، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة وصندوق تحيا مصر، يعملان معا في ضوء رؤية مصر 2030، لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ولرفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف "فتحي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المؤسسة تسعى حاليا لتطوير ما لا يقل عن 50 قرية، وهو النهج الذي تسير عليه سنويا، حيث تشمل التطويرات كل ما يخص القرى من شبكة تحتية ومباني للمواطنين وتحسين ظروف المعيشة لديهم، وخاصة في سوهاج، موضحا أن سوهاج بها 270 قرية، 260 قرية منهم نسبة الفقر بهم أكثر من 50% وفق تقرير الفقر الذي يصدره البنك الدولي، وتم تحديد تلك القرى ومن ثم يجري العمل على تطوير أغلبهم.

وأكد أن أسيوط دائما ما تأتي في الصدارة بخرائط الفقر منذ عام 1991، ولكن يظل أهالي الصعيد الأعلى في رأس المال الاجتماعي من علاقات مع مختلف الأشخاص على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن الدولة أطلقت عددا كبيرا من المبادرات الخاصة بتطوير القرى وتوفير معاش تكافل وكرامة والعديد من المبادرات الصحية البشرية.

وتابع: "المشاركة المجتمعية هي الأهم، ولازم نحسس الناس أننا بنحل المشكلة، وأول خطوة في التطوير إشعار المواطنين بوجود مشكلة، والتطوير يشمل العنصر الإنشائي والتجهيزات المدرسية وغيرها".