بينها حفر 100 بئر.. محافظ مطروح يستعرض مشروعات "مصر الخير" في "براني"

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال تطوير قرية "القطراني" بمدينة سيدى براني، في اجتماع اليوم، بحضور ممثلى مؤسسة مصر الخير، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة سيدي براني، ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

ووجه "شعيب" إلى ضرورة التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات المعنية بشأن المشروعات المقترحة فى المجالات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة فى القطاعات المستهدف تنميتها بالقرية لتكون قرية نموذجية، ووجّه الشكر لمؤسسة مصر الخير على مشاركتها المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالى مطروح خاصة القرى والتجمعات الصحراوية.

واستعرض "شعيب" أعمال صيانة عدد 21 مدرسة أقيمت ضمن 90 مدرسة مجتمعية أقامتها مؤسسة مصر الخير بمطروح، واستبدالها بفصول كونتير معالج يسهل نقلها من مكان لآخر ويلائم العملية التعليمية وعدم تأثرها بعوامل الطقس بالتنسيق مع فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح وعدد من النماذج المقترحة، وكذلك دراسة الحاجة المستقبلية لبعض المناطق الصحراوية من المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

كما وجّه المحافظ إلى دراسة إمكانية التوسع لإستكمال التعليم الإعدادى بتلك المدارس كفصول ملحقة للمدراس الأقرب، بجانب تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شباب بالقرية، وتحسين جودة مياه الشرب من خلال التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوريد 3 حاويات مياه وحفر 100 بئر نشو، وصيانة 125 بئرًا رومانية لخدمة القرية، إلى جانب حصر جميع الآبار مع تشكيل لجنة من الجهات المعنية وبمشاركة أحد عمد القرية لتحديد عدد ومواقع الخزانات المستهدفة.

وناقش المحافظ مشروع إقامة محطة تحلية بطاقة 50 م3 تعمل بالطاقة الشمسية بقرية شماس، بالإضافة إلى محطة تنقية بطاقة 100م3، فضلًا عن دعم التنمية الزراعية بالقرية من خلال دعم المزارعين بنحو 12 ألف شتلة زيتون بواقع 40 شتلة لكل مزارع، والعمل على تطويرالوحدة البيطرية، وحصر حضانات الأطفال المقترح إنشائها أو الموافقة عليها بمطروح من خلال دعم مؤسسة مصر الخير، بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي.