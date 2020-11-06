محافظ الغربية: نستعد لانتخابات النواب منذ شهر

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه أجرى جولة في المحافظة تفقد خلالها آخر الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، والاطمئنان على مدى جاهزية المقار الانتخابية، لافتا إلى أنهم يستعدون للانتخابات منذ شهر، والجولة كانت لوضع اللمسات الأخيرة على اللجان.

وأضاف "رحمي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "ON" الفضائية، الجمعة، أن هناك تطهير وتعقيم للمقار الانتخابية، ووجود علامات للتباعد الاجتماعي، وتوفير كل الإمكانيات الخاصة بالإنارة والمظلات الخاصة بالانتظار، والكراسي المتحركة الخاصة بكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع محافظ الغربية، أن المحافظة بها 3 ملايين و450 ألف ناخب، ويجب الاستعداد جيدا، وهناك 661 مقر انتخابي رئيسي، تضم 1159 لجنة فرعية، مشددًا على أنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الناخبين، ولا يدعمون أي مرشح أو حزب معين، ودورهم هو خروج العملية الانتخابية بشكل حيادي، ويهتمون بعملية التأمين دون التعرض لأحد أو مساعدة أحد لحساب شخص آخر.

ولفت إلى أنهم شكلوا غرفة عمليات رئيسية في مقر المحافظة، ويتابعون باستمرار كل ما يحدث، وسيقوم بجولات تفقدية أخرى في المحافظة لتلبية طلبات المواطنين وتفقد الأوضاع، وضمان الحيادية، ولا بد من الجولات الصباحية والمسائية.

وأكد، أنه لا يوجد تحويل للمسارات المرورية حاليا، وقوات الشرطة متواجدة بكثافة بالتعاون مع القوات المسلحة، والجميع في حماية الجيش والشرطة.

هذا وتنطلق المرحلة الثانية لمجلس النواب غدًا السبت، ولمدة يومين في 13 محافظة، والانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب، وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية، للتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها، حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.

وانتهت الوزارت والمحافظات والأجهزة التنفيذية من تجهيز المدارس والمقار الانتخابية، الاستعدادات لإجراء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي تبدأ غدا السبت، ولمدة يومين "7 و8 نوفمبر" الجاري في 13 محافظة، هي "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وأعلنت المحافظات، الانتهاء من تعقيم اللجان وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات، بارتداء الكمامات خلال عملية التصويت، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.