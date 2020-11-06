وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار برلين الجديد

أعلنت مصر للطيران، عن وصول أولى رحلاتها رقم MS731 إلى مبنى الركاب رقم 1 بمطار برلين الجديد "Flughafen Berlin Brandenburg"، وعلى متنها 75 راكبا، كواحدة من أولى الشركات التي تقوم بنقل رحلاتها إلى المطار الجديد.

ويستمد المطار أهميته من قربه من وسط العاصمة الألمانية برلين، وقد تم افتتاحه منذ 31 أكتوبر 2020 كأحد أحدث المطارات بالعالم من حيث الخدمات التكنولوجية.

وتسير مصر للطيران تسير حاليا 3 رحلات بين القاهرة وبرلين، كما تسير 5 رحلات أسبوعيًا إلى فرانكفورت و 3 رحلات أسبوعيًا إلى ميونخ.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو عن طريق موقعها الإلكتروني.