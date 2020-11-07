بورصة الدواجن اليوم السبت 7-11-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر في الأسواق المصرية، لتثبت عند نفس السعر الذي يتم تسجيله على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في شهر أغسطس الماضي، نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي وتأثر القوى الشرائية بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار بورصة الدواجن في بداية معاملات اليوم السبت 7 نوفمبر، وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد استقرارا في أسعار بورصة الدواجن، لتثيت أسعار منتجات الدواجن عند نفس ذات النقطة التي سجلتها أمس، لتسجل هناك استقرار في أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء من المزرعة 18 جنيهًا، بينما تباع بالسوق المحلية وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 24 إلى 25 جنيهًا، بينما سعر كيلو جرام دواجن الأمهات يتراوح بين 16 إلى 18 جنيهًا في المزرعة، ويباع بالسوق للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 19 إلى 21 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى أن سعر الكيلو جرام من البط ما بين 35 إلى 42 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 30 إلى 33 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 29 إلى 36 جنيهًا للكرتونة.

ارتفاع أسعار العلف وتوقعات بزيادة أسعار منتجات بورصة الدواجن

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعار العلف ارتفعت بمقدار 400 جنيه للطن الواحد، حيث وصل السعر إلى 7400 جنيه مقابل 7000 جنيه خلال الأسبوع الماضي، مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار منتجات بورصة الدواجن وخصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار "السيد" إلى أن أسعار منتجات الدواجن ترتفع في فصل الشتاء، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي لمنتجات الدواجن، من توفير لوسائل التدفئة للدواجن ذات الأسعار العالية والمكلفة بشكل كبير، كما أن الأدوية التي يتم توفيرها للدواجن لحمايتهم من الإصابة بالفيروسات التي تنشط في الشتاء، والتي تحميها من الموت، ذات سعر عالي ومكلف، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات من دواجن حية أو الصدور والبانية والبيض.

ونصح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية المواطنين بعدم تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، ما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.