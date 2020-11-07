الطقس اليوم السبت 7-11-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد توقعات حالة الطقس اليوم السبت 7 نوفمبر، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وكذلك السواحل الشمالية والغربية، ومعتدل على السواحل الشرقية والتي تشهد رياحا معتدلة.

كما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء، وكذلك شمال وجنوب الصعيد مع وجود رياح معتدلة على تلك المناطق.

الطقس في مصر

أما ليلا، فتشهد مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري طقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية لطيفا على جنوب سيناء، باردا على شمال الصعيد مائلا للبرودة على جنوب الصعيد.

وعن فرص هطول الأمطار، تشهد القاهرة الكبري أمطارا خفيفة على بعض المناطق وخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، من شمال الوجه البحري وأمطارا متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية.

الطقس في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أنه من المتوقع أن يسود طقس غائم جزئيا إلى غائم و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة نهارا، ومعتدل ورطب وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ليلا.

الطقس في عمان

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، أنه من المتوقع أن تزيل الغيوم على معظم محافظات السلطنة، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار المتفرقة، مع تشكل السحب المنخفضة والضباب في فترات آخر الليل والصباح الباكر، على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى والمناطق الصحراوية من محافظة الظاهرة.