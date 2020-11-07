قبل انطلاقها بساعات.. احذر 5 أخطاء تبطل الصوت الانتخابي

تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالداخل، اليوم السبت، إذ تُجرى في دوائر 13 محافظة هي: "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتقدم "الوطن"، في السطور التالية، 5 تحذيرات إن وقع فيها الناخب، تسببت في إبطال وإلغاء صوته الانتخابي:

1- اختيار عدد مرشحين أكثر من المقاعد المحددة بالدائرة.

2- اختيار عدد مرشحين أقل من المقاعد المحددة بالدائرة.

3- الكتابة على ورقة الانتخاب، أو وضع علامات مخالفة.

4- وضع ورقة اختيار القائمة في الصندوق الخاص بالفردي.

5- وضع ورقة اختيار الفردي في الصندوق الخاص بالقائمة.

القاهرة تستعد لإجراء انتخابات مجلس النواب

وتشكل وزارة التنمية المحلية، على مدار يومي الانتخابات، غرفة عمليات يترأسها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية المقرر لها محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

ووجّه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، محافظي المرحلة الثانية بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية، والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم، مشددًا على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة فى التعامل مع جميع المرشحين.

وتقع محافظة القاهرة ضمن محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وتشارك 1358 مدرسة داخل القاهرة في عملية الانتخابات من إجمالي 5171 مدرسة، طبقًا لآخر إحصاء لعدد المدارس.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص الطوابق الأرضية الخاصة بلجان اقتراع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل التيسير على تلك الفئة من المواطنين أثناء عملية الاقتراع، إلى جانب توزيع الكمامات الطبية مجانًا أمام مقرات اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة لكافة الناخبين قبل دخول اللجان الانتخابية.