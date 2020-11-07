كرارة: اتربيت على الصياعة بس ملتزم.. وساعات بكدب كدب أبيض

قال الفنان أمير كرارة، إن والده كان دائما ما يفتخر به وبأشقائه الخمس، حيث سعى إلى تربيتهم بشكل جيد، ولم يفلت أي من أشقائه أو يدخل لطريق خاطئ، حيث حضر والده نجاحه في عمل "كلابش 1"، وهي التي كانت بمثابة "نقلة" في حياته: "الحمد لله حضر النقلة الكبرى اللي حصلت ليا، وأمي ملحقتش تشوف أول نقلة في حياتي".

وأضاف "كرارة" خلال استضافته ببرنامج "السيرة"، والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه أحيانا ما يكذب في المواقف البسيطة وليس في المواقف الكبيرة: "بكدب 30%، وبكدب علشان الحياة تعدي، مش حاجات كبيرة، ولما بضطر، وهي الكدبة البيضاء"، موضحا أن فترة نشأته في النادي عندما كان صغيرا هي الفترة التي لن ينساها في حياته، حيث أنه كان مع استيقاظه من النوم وحتى الليل كان يقضي أوقاته في النادي: "كنت بروح على النوم بس".

وأكد أنه عندما كان صغيرا دائما ما يتذكر عد الأموال مع والده في نهاية يوم عمله: "كان كل واحد فينا بياخد فلوس معينة ويقعد يعدها، ودايما كان بيجيب لينا بالـ 60 بطيخة تحت السرير، وكنا بناكلهم مكنوش بيقعدوا"، مشيرا إلى أن والدته كانت تعشق أكل الجبن البيضاء والعيش والبطيخ، ولذا كان دائما ما يتواجد البطيخ في منزلهم: "كان أهم من اللحمة عندنا في البيت".

وتابع: "ماما كانت بتديني فلوس بالمقايضة، لازم أعمل معاها حاجة علشان أخد فلوس وكنت بحب أغسل مواعين، وسعات بغسل مواعين دلوقتي، أنا بحب النظافة جدا، وأنا عندي 17 سنة كنت متربي على الصياعة، صايع ملتزم".

وفند: "الصياعة أنك تبقي عارفة كل حاجة وتتعاملي مع كل الناس من غير ما تضايقيهم أو تأذي حد فيهم".