أمير كرارة: عرافة قالت لوالدتي هيجي يوم ومصر كلها هتشاور عليه

قال الفنان أمير كرارة، إنه وبجوار منزلهم كان يتواجد محل "كوافير" وفيه كانت تمر سيدة تقوم بقراءة الفنجان، وعندما قامت بقراءة الفنجان قالت لوالدته: "فيه واحد من ولادك بحرف الـ أ وهيجي يوم ومصر كلها هتشاور عليه".

وأضاف "كرارة" خلال استضافته ببرنامج "السيرة"، والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وفي أعقاب تلك الرواية التي قامت والدته بسردها عليهم لم يعيرها أحد انتباهه، ولكن وبعدما اشتهر في الشوارع تذكر ذلك الموقف وقام بمهاتفة أخيه وذكره بذلك الموقف: "جت معانا صدفة زمان وربنا كرمنا ومشيت فحلو كدة"، موضحا أنه كان يحب الفضة وكان دائما ما يقوم بتلميعها بنفسه، وكان يستخدم "الكاربوناتو" لتلميع الفضة في درج المكتب، وكان يقوم بتقسيمهم في أكياس صغيرة: "بابا عمره ما شك فينا، وكانت المرة الوحيدة أنه افتكرني ببيع المخدرات، ولما قولتله وضحكت وريته الفضة عرف أني مش بكدب".

وأكد أنه استحوذ على بعض طباع والدته و100% من شكلها، حيث كانت تسير في الشارع يعرفها الجميع، وكانت طيبة وحنونة على أبنائها، وهو أيضا كذلك: "نقطة ضعفي الولاد ومعرفش أقولهم لا خالص"، مشيرا إلى أنه كان الأكثر إثارة لعصبية والدته بسبب انتشاره في مختلف المناطق وصاحب المحترم والصايع: "فيه ناس صياعتهم مضرة وناس صياعتهم مش مضرة، وأول مرة أبويا شافني واقف معاهم وطردهم وده الموقف الوحيد اللي حصل وأبويا يطردهم".

وتابع: "أمي مكنش عندها حاجة في حياتها غير الطبخ والخضار والسوق وأنها تراعي بيتها وأولادها وبس، وكنا طول الوقت مع بعض، وقبل ما تنام كنت بقعد معاها على الروقان لأنها مبتقدرش تتخانق وكنت بستغل اللحظة دي وأدخل اتكلم معاها علشان متتعصبش، والحمل كان تقيل عليها وكنا 5 أولاد".

وأكمل: "أكتر حاجة بفتقدها فترة الغداء مع أمي، وأنا زمان مكنتش باكل أي حاجة وكان عندي مشكلة كبيرة معاها في البامية، واليوم اللي كانت بتعمل بامية فيه كانت بتحمل همه أني مش هاكل، وكانت حاجة مقدسة أننا ناكل مع بعض، ومفيش حاجة كلتها أحلى من اللي من أيد أمي، وفي أواخر أيامها في المستشفي طلبت مني أني أخد بالي من أخواتي، وفي أخر حوار بيني وبينها وعدتها أنها لو قامت هاكل بامية ولكنها توفيت، ومن ساعتها وأنا باكل بامية".