أمير كرارة يحكي عن فترة شبابه: "كنت بقف قدام مدرسة البنات مع صحابي"

قال الفنان أمير كرارة، إنه خلال فترة شبابه، كان طائشا، ولكنه وفي الوقت ذاته كان رياضيا، ويخاف من الاقتراب من الممنوع: "كنت بتأخر بالليل وأسهر قدام الكشك لحد الفجر وبنشتري سجاير فرط".

وأضاف "كرارة" خلال استضافته ببرنامج "السيرة"، والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه كان دائما ما يستيقظ مبكرا للوقوف أمام مدرسة البنات المجاورة لمنزلهم، وحينها كان يرتدي وأصحابه الملابس ويقف أمام مدرسة البنات، ولم يكن ليذهب مدرسته "الخليفة المأمون" إلا متأخرا.

وأوضح أنه كان مضطرا لدخول معهد سياحة وفنادق بعد حصوله على 51%، وقام بدخوله لـ4 سنوات حتى يستطيع العمل في مجال السياحة والفنادق، وكان لديه حلما للسفر مثل "زتونة" صديقه.