خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده بالليلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية

احتفل النجم خالد سليم بعيد ميلاده مع الجمهور خلال الأمسية السادسة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29 والتي أحيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى على مسرح النافورة.

ووجه الفنان الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واسم الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى مؤسسة المهرجان والقائمين عليه، مشيدا بفكرة إقامة مسرح النافورة.

وبكلمات جادة راقية وإيقاعات مميزة، تغنى "سليم" بنخبة من أعماله الخاصة هي "حلم عمرى ،غايب عنى، لكل عاشق وطن، عشنا قد ايه، كل نظره موهوم، هتروح بدرى ليه، ولا ليله ولا يوم، بلاش الملامة" بجانب أداء أغاني وحشتونى لـ وردة، نسم علينا الهوا لـ فيروز، قارئة الفنجان لـ عبدالحليم حافظ.

وفي رحاب مقامات الموسيقى الشرقية شدت النجمة ريهام عبدالحكيم بباقة متنوعة من مؤلفات تراث الطرب منها "بيت العز، مستنياك، صبرى عليك طال، بقى عايز تنسانى، يا ساعة بالوقت اجرى، العيون السود، لا لا، للصبر حدود"، ومن أعمالها الخاصة ادت أغاني "بالورقة والقلم، هتحس بقيمتى، عاشق سارح فى الملكوت، وفيها حاجه حلوة".

وبصوت يحمل عطور زمن الفن الجميل، قدم ياسر سليمان، "تحت الشجر يا وهيبة، وقالوا الهوا من الأعمال المعاصرة، ولفتت الأنظار الموهبة الصاعدة فرح الموجي، بأداء أغنيتى "إيه هو دا، وزي العسل".

كما غرد حمادة النجار، منفرداً على آلة البيانو بثنائية لحنية منها "بلاش عتاب وهنا القاهرة".

وكان الحفل قد بدأ بفقرة موسيقية من إعداد المايسترو محمد الموجي، بعنوان "موجيات"، تضمنت مختارات من أشهر الحان الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، نالت إعجاب واستحسان الحضور.

يشار أن الأمسية تجملت بأربع حفلات أخرى شهدتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، حيث أقيمت على مسرح الجمهورية، أمسية طربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، قدمها نجوم الأوبرا محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، محمد طارق، حسناء.

وعلى مسرح معهد الموسيقي العربية، أقيم حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي ومشاركة المطربتين صابرين النجيلي ورحاب مطاوع.

وبأوبرا الإسكندرية أقيم حفل من فاصلين بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، أحياه أحمد سعد بمجموعة متميزة من أعماله وسبقه فاصل غنائي شارك فيه كل من أيمن مصطفى، مروة حمدي، محمد متولي، وائل ابوالفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، بجانب فقرة موسيقية لعازف تشيللو عماد عاشور.

أما مسرح أوبرا دمنهور فقدم عليه الفنان الكبير محمد الحلو، فاصلاً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام نبوي، وسبق ذلك فاصل لكل من نهاد فتحي، أشرف وليد وعازف كمان جهاد عقل.