أمير كرارة: بابا لقى بيكربونات الصوديوم في مكتبي وافتكره هيروين

حكى الفنان أمير كرارة، عن موقف طريف مع والده، حيث كان الفنان يحتفظ في الدرج بمادة "كربونات الصوديوم" من أجل تلميع الفضة ويقسمها في أكياس صغيرة، مما جعل والده يشك فيه أنه يتاجر في الهيروين.

وقال "كرارة" خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه نجح في اقناع والده وقتها أن هذه البودرة يستخدمها في تلميع وتنظيف الفضة وأنها لم تكن هيروين أبدًا، مشيرًا أن أقصى انحرافاته كانت تأخيره خارج المنزل أو شرائه مع أصدقائه "سجاير فرط" عند بداية تدخينهم، لافتًا أنه كان ينتظر الفتيات هو وأصدقائه بشكل يومي أثناء ذهابهم وعودتهم من المدرسة المجاورة لمنزلهم.

وأوضح كرارة أنه حصل على 51% ودخل مضطرًا معهد خاص للسياحة والفنادق وكان يتمنى أن يعمل كمرشد سياحي مثل عمته.

وأكد كرارة أنه يشبه والدته بدرجة تصل لـ100% وأخذ كثير من طباعها مشيرًا أنه يفتقد تناول الغداء مع امه مؤكدًا أن لديه مشكلة مع اكل البامية وكانت تحمل هم أنه لا يأكلها لافتًا أنه أصبح الان يحب البامية بعدما تزوج مشددًا: "مفيش حد بيطبخ أحسن من ايد أمي".

وكشف كرارة عن آخر حوار بينه وبين والدته: "قالت لي خلي بالك من اخواتك وانا قولت لها هتبقى كويسة وزي الفل"، لافتًا أن وقتها كانت شقيقته الصغرى نورهان كان لديها 4 سنوات وكانت تقيم لديه وكان في بداية طريقه الفني، متذكرًا دعوة والدته في نزوله "روح يابني ربنا يفتحها في وشك ويبعد عنك المرض".