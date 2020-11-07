تحذير من عاصفة رعدية وكرات ثلج: منخفض جوي في طريقه للسواحل الغربية

وجه الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تحذير شديد اللهجة إلى أهالي المناطق الساحلية الغربية، لاقتراب منخفض جوي "عميق" سوف يضرب أقصى مناطق شمال الجمهورية بداية اليوم السبت وقد يتحول إلى عاصفة مطرية ورعدية قوية، تصل فيها سرعات الرياح الى اكثر من 40 كيلو في الساعة وكميات أمطار تتعدى 5 مم/يوم مع وجود هبات من البرد "كرات الثلج"، وستكون مطروح والساحل الشمالي بالخصوص في وسط هذه الحالة وقد تمتد لمناطق الداخل في الدلتا وقد تصل إلى القاهرة.

وأوضح أنَّ هذا الإنذار يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة والاستعداد للتعامل مع كميات أمطار عالية وارتفاعات متوقعة في منسوب المياه في الأودية وتجمعات المياه والطرق وتجهيز الإصلاحات اللازمة للبنية التحتية خلال الثلاثة أيام المقبلة وتوجيه المواطنين للتعامل مع تلك الحالة.

الاحتياطيات اللازمة للتعامل مع الأمطار والعواصف الرعدية

وأضاف أنَّ هذا الإنذار للجمهور لترتيب برامج سفرهم وتنقلاتهم، وإتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الأمطار والعواصف الرعدية خاصة للمزارعين، متابعًا أنَّ التحذيرات تشمل: البعد عن ساحل البحر أو الكورنيش تحديدًا نظرا لتوقع ارتفاع الأمواج، وتجنب تماما لمس أو السير بالقرب من أي عمود كهربائي في أثناء المطر أو الرياح، وتجنب الوقوف تحت الشرفات القديمة أو المباني القديمة أو اللوح الإعلانية لاحتمال السقوط في أثناء الرياح، مشيرًا إلى أنَّ أفضل وسيلة للتنقل هي القطار.

وأكّد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الأحد ليلاً وفي الصباح الباكر، لذا ينصح بعدم ارتداء ملابس صيفية في هذا التوقيت.

ومركز المناخ الزراعي يتبع مركز البحوث الزراعية، وأنشئ بغرض متابعة حالة الطقس وتأثيره على القطاع الزراعي، وكذلك البحث في تأثير التغيرات المناخية على الزراعة وكيفية مجابهة آثارها السلبية، كما يقدم نصائحه للمزارعين خلال موجات الطقس المتقلب خلال الموسم الزراعي.