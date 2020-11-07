مسارات لتحرك ناخبي "النواب" للحفاظ على التباعد الاجتماعي بالدقهلية

انطلقت انتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية مع الساعة التاسعة صباحًا، ضمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات، واستقبلت اللجان المرشحين، خاصة في القرى التي بها مرشحين، وسط اتخاذ إجراءات احترازية وتأمينية للجان، وتحديد مسارات للناخب يتحرك بها حفاظًا على التباعد.

وتبدأ عملية الدخول للجان بالتأكد من وجود اسم الناخب بكشوف الناخبين، والتعرف علي رقم لجنته الانتخابية ومسلسله في اللجنة، ويتوجه بعدها إلى اللجنة للتوقيع في دفتر الحضور أمام اسمه ويتسلم بطاقة الانتخاب من القاضي بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي للتأكد من هويته، ويذهب إلي الستارة لاختيار المرشحين في الفردي" مرشحين أو ثلاثة حسب الدائرة" للفردي، واختيار قائمة من بين القائمتين المتنافستين وهما "القائمة الوطنية في حب مصر" و"قائمة تحالف المستقلين".

وبمجرد انتهاء الناخب من الاختيار يتوجه إلي الصندوق فيضع بطاقتي الانتخاب في الصندوقين المخصيين لها ويتسلم بطاقة الرقم القومي ويغادر اللجنة بكل هدوء، في مسار مختلف عن المسار الذي دخل منه للتباعد الإجتامعي.

وكانت رئاسات مراكز ومدن المحافظة ركزت خلال الفترة الماضية علي أعمال تطهير وتعقيم مقار اللجان، وكذلك تنظيم المقاعد للانتظار، وتركيب المظلات داخل فناء اللجان الانتخابية، ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم ، وعمل المظلات اللازمة لحماية الوافدين على اللجان، وكذلك توفير الكراسي الثابتة والمتحركة لكبار السن، ونظافة دورات المياه، وتمركز سيارات الإسعاف فى محيط اللجان، وإعداد أماكن للشرطة المدنية والقوات المسلحة بجميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة لتأمين سير الانتخابات

وتقع محافظة الدقهلية ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلي 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم ، 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليهم قائمتان.