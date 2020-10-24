صور.. استمرار توافد الناخبين بمنشأة القناطر مع قرب غلق اللجان

يستمر توافد الناخبين على دائرة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، رغم قرب غلق صناديق الاقتراع، والذي ينتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للإداء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، يومي السبت والأحد، على أن تعلن النتيجة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم 1 نوفمبر المقبل.

وتشمل المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، بينما تضم محافظات المرحلة الثانية القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتُجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر المقبل، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، 4 و5و6 نوفمبر المقبل، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، وتُعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية يومي 7، و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.