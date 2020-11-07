مدخل مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع يتزين بقبة البرلمان وتأخر فتح اللجان

تزين مدخل مدرسة سيزي نبراوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بمجسم لقبة البرلمان، بينما تأخر فتح اللجان الانتخابية داخل المدرسة أمام الناخبين، في المرحلة الثانية من انتخابات النواب، نحو نصف ساعة، واصطف طابور طويل من الناخبين أمام اللجنة، ووزع بعض الشباب كمامات على المتواجدين، وتواجدت قوات التأمين بشكل مكثف.

وأرجعت مصادر سبب التأخير في فتح لجان المدرسة إلى تأخر أحد القضاة المشرفين على إحدى لجانها الانتخابية الثلاثة.

ومن المقرر أن يصوت عدد من الوزراء بلجان سيزا نبروي الانتخابية، منهم سامح شكري وزير الخارجية، وكامل الوزير، وزير النقل، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، يغرفة عمليات مركزية والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.