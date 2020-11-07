شباب العمال: غرف عمليات لمتابعة انتخابات "النواب" بالمحافظات

دعا الاتحاد العام لشباب العمال، برئاسة النائب محمد وهب الله، الملايين من العمال وفي القلب منهم الشباب إلى النزول والمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تبدأ اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر، وعلى مدار يومين، بـ13 محافظة هي القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأكد محمد وهب الله، في بيان له اليوم، أن مشاركة شباب مصر ضرورة، وواجب وطني، خاصة وأن شريحة الشباب قوة ضاربة في عقل وقلب المجتمع ،وكانت محل إهتمام من جانب الدولة، وأنها أثبتت دورها التاريخي خلال السنوات القليلة السابقة ،بوقوفها بجانب الوطن ضد الإرهاب والتطرف، وكافة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال إن تواصل الاتحاد العام لشباب العمال، مع الشباب في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مشاركة شباب مصر ستكون فعالة.

وأشار "وهب الله" إلى أن التواصل مع شباب مصر سيتزايد خلال الفترة المقبلة من أجل المزيد من التدريب والتثقيف، والمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية المتبقية مثل انتخابات "النواب" و"المحليات"، وقبل كل ذلك الاستماع إلى مطالبهم، موضحًا أن هذا الأمر كان محورًا من محاور اللقاء الذي جمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وقيادات الاتحاد العام لعمال الشباب مؤخرًا، والذي تطرق إلى خارطة عمل جديدة من شأنها التوسع في التواصل مع الشباب في جميع المحافظات، والإستمرار في خطة تأهيلهم في مجال التثقيف السياسي، وكذلك القيادة، بالاضافة إلى تدشين اتحاد دولي لشباب العمال يكون مقره القاهرة، علاوة على المشاركة المجتمعية للاتحاد مع كيانات الوزارة.

وأشار النائب إلى أن "صبحي" قام بتحويل مبادرة "مصر أجمل بشبابها" التي كانت تنفذها الوزارة إلى مبادرة عامة تستهدف تنمية المجتمع، وذلك بمشاركة الإتحاد العام لشباب العمال.

وأوضح "وهب الله" أن مقرات الاتحاد العام لشباب العمال على مستوى الجمهورية ستتحول إلى غرف عمليات لمتابعة ذلك الاستحقاق الدستوري.