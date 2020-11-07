تأخر فتح اللجان بمدرسة الثانوية بنين بالمعادي أمام المواطنين

تأخر فتح اللجان في مدرسة الثانوية بنين بالمعادي، صباح اليوم السبت، أمام المواطنين، للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذي تبدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء غد الأحد، وذلك بسبب تأخر وصول القاضي.

وانطلق، اليوم، ماراثون التصويت بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب على مدار يومين، وتضم الجولة القاهرة و12 محافظة أخرى هي: "القليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، بعد انتهاء المصريين بالخارج من المشاركة في عملية الاقتراع.

وينافس في انتخابات المرحلة الثانية 2085 مرشحا على 141 مقعدا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، فيما تنافس عدد من القوائم الانتخابية على 142 مقعدا، ففي قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين السباق على 100 مقعد، وفي قطاع شرق الدلتا تشتعل المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.