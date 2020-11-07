اعرف مقر لجنتك الانتخابية للمشاركة في انتخابات النواب بـ3 طرق

انطلقت صباح اليوم، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالداخل، إذ تُجرى في دوائر 13 محافظة هي: "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، خدمة استعلام المواطنين عن مقر اللجان الإلكترونية والتعرف على قاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.. وتقدم "الوطن" خطوات وطرق التعرف على لجنتك الانتخابية على النحو التالي:

الطريقة الأولى لمعرفة لجنتك الانتخابية

1. الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــا.

2. يمكن الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة الفارغة.

3. بعد إدخال الـ14 رقم المدونين بالبطاقة تستطيع التعرف على بيانات لجنتك الانتخابية، وهي مركزك الانتخابي، والمحافظة والقسم وعنوان المركز الانتخابي ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية.

4. يمكنك طباعة بيانات لجنتك الانتخابية من خلال الضغط على كلمة "طباعة" الموجودة أعلى الصفحة.

الطريقة الثانية لمعرفة لجنتك الانتخابية

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين، كما تتيح تباعا التحقق من بيانات اللجنة الانتخابية من خلال الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول من جميع الشبكات على الرقم الموحد 5151، على أن تتضمن الرسالة الرقم القومي للناخب المكون من 14 رقمًا.

الطريقة الثالثة لمعرفة لجنتك الانتخابية

وتتمثل الطريقة الثالثة في معرفة لجنتك الانتخابية الاتصال بمركز اتصال دليل 141، أو بأقسام/ مراكز الشرطة.

واستكملت محافظة القاهرة استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر إجرائها السبت والأحد المقبلين، لاستقبال 7797709 ناخبين، موزعين على 19 لجنة عامة، بها 1431 لجنة فرعية، داخل 630 مركزا انتخابيا؛ إذ جهزت وأعدت المقار الانتخابية.