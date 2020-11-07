مستقر مقارنة بالأمس.. أسعار الذهب اليوم السبت 7-11-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات صباح اليوم، السبت 7 نوفمبر الحالي، استقرارًا بمحلات الصاغة مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وذلك بعد موجة من الاضطراب شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية بين ارتفاع وانخفاض، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 969 و971 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 843 إلى 845 جنيهًا.

الذهب عيار 18

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 727 و729 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6784 إلى 6800 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

ووفقًا لوكالة "سكاي نيوز"، انخفض الذهب أمس، الجمعة، مع ارتفاع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو، بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي، إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونغرس الأميركي في ظل رئاسة جو بايدن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1939.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:18 بتوقيت جرينتش.

وزادت الأسعار 2.4%، أمس الأول، بفضل تراجع الدولار، مما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.2%.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3%إلى 1940.20 دولار للأوقية، وزاد الدولار 0.2%، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وساعدت أسعار فائدة قرب الصفر في ظل إجراءات تحفيز هائلة مدفوعة بالجائحة عالميًا الذهب الذي لا يدر عائدًا، والذي يعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم، على أن يرتفع ما يزيد عن 27% منذ بداية العام الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25.10 دولار للأوقية، حيث لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 892.46 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.7% إلى 2392.65 دولار.

شعبة الذهب تتوقع ارتفاع في الأسعار

وكان نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قال إنّ المسيطر على أسعار الذهب عالميا خلال الفترة الحالية هو الاتجاه الصعودي، مؤكدّا على أنّ التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم، وحالة القلق من الموجة الثانية لفيروس كورونا، بجانب الانتخابات الأمريكية، ساعدت بشكل كبير في لجوء العديد من المستثمرين إلى المعدن الأصفر، وعززت الطلب على المعدن الأصفر تحوطًا ضد أي مخاطر مستقبلية وتراجع في أسعار الدولار عالميا.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب، أنّ الوقت الحالي يُعد مناسبًا لأصحاب المدخرات في مصر لاستثمار جزء من أموالهم في الذهب، خاصة لمن يسعى إلى الاستثمار وليس المضاربة، مضيفًا: لو أنّ أحدًا لديه فائضًا ماليًا بنحو 100 ألف جنيه، فإنّ الوقت الحالي يُعد مناسب لشراء ذهب بنصف تلك القيمة، لأنّ اتجاه الذهب الفترة المقلبة وبعد عام قادم هو الصعود لا الانخفاض.

وفي تصريح سابق لرفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أكد أنّ الموقف الحالي في الأسواق يعزز من إمكانية استمرار زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.