توقعات طقس 72 ساعة.. سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مدار الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر.

ويسود طقس لطيف على شمال البلاد غدًا الجمعة، معتدل على جنوب البلاد نهارا، بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ليلاً.

أما عن حالة الرياح، فنوهت الهيئة عن رياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وجاء بيان درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

طقس الجمعة 6 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

طقس السبت 7 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

طقس الأحد 8 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى20.