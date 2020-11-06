توقعات طقس الـ72 ساعة.. سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مدار الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر.

ويسود طقس لطيف على شمال البلاد غدًا السبت، معتدل على جنوب البلاد نهارا، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

أما عن حالة الرياح، فنوهت الهيئة بهبوب رياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء.

وجاء بيان درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

طقس السبت 7 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

طقس الأحد 8 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

طقس الاثنين 9 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.