انطلاق المؤتمر الدولي الـ10 للتنمية والبيئة بجامعة أسيوط غداً

تنطلق غداً فى جامعة أسيوط أعمال المؤتمر الدولي العاشر للتنمية والبيئة فى الوطن العربي، تحت عنوان "التحديات والحلول"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين والباحثين من المهتمين بالشأن البيئي والصحي والمجتمعي من كافة الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعربية والأجنبية.

وأوضحت الدكتور مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، أن النسخة العاشرة للمؤتمر تتضمن مناقشة حزمة من المحاور الهامة المتعلقة بشئون البيئة والطاقة، من خلال 9 جلسات علمية متخصصة، تشتمل على أكثر من 42 بحث وورقة عمل، يأتي على رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، وحروب الجيل الرابع، والتلوث الكيميائي والبيولوجي، والمجتمعات السكانية ونظم المعلومات الجغرافية والبيئية، وإدارة المخلفات، وإدارة الموارد المائية، والبيئة وعلاقتها بالقانون والصحة والمجتمع، والبيئة وعلاقتها بالإعلام والسياحة والتعليم والتنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور ثابت عبد المنعم، مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر تشهد إقامة الحدث السنوي الأكبر لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهو احتفالية ختام الأنشطة البيئية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020، وتكريم الكليات الفائزة بالدرع العام للتميز البيئي، فضلاً عن تكريم الجهات التى كان لها دور متميز فى إدارة أزمة فيروس "كورونا"، كما تتضمن الفعاليات افتتاح معرض للشركات والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمامات البيئية، وكذلك زيارة المتحف الوثائقي للجامعة، وحفلاً فنياً موسيقياً بالقرية الأولمبية.