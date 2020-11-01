الهجان يتفقد مقرات "اللجان" بالقليوبية استعدادا لـ"انتخابات النواب"

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقد خلالها اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس النواب بمدرسة الزراعة ببنها وعدد من اللجان الفرعية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجرائها يومي السبت والأحد المقبلين حيث تفقد المحافظ مدارس ابن خلدون الابتدائية ومدرسة هدى شعراوى ومدرسة الإمام محمد عبده، ومدرسة بنها الثانوية بنات، ومدارس السيدة عائشة وسعد زغلول وعبد المنعم رياض و15 مايو وجمال الدين افغانى بمنطقة المنشية بمدينة بنها كما تفقد المحافظ أيضا مجمع خدمات المرأة المعد لاستضافة المترددين علي المحافظة خلال فترة الانتخابات.

واطمأن المحافظ من مديري المدارس على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة الأمراض والأوبئة استعدادا لاستقبال المشرفين على العملية الانتخابية والمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

شدد محافظ القليوبية على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

كما شدد المحافظ أيضا علي اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا يضم 1047 لجنة فرعية، بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركز ومدينة وحي.

وفي سياق آخر وعلي هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفي بنها التعليمي الجاري تطويره بتكلفة تتخطي 270 مليون جنية حيث أكد مسئولي الموقع انه سيتم إطلاق التيار الكهربي في المبني الجديد خلال يومين وسيتم البدء في الفرش الطبي للتشغيل خلال الفترة المقبلة مؤكدا علي فخره واعتزازه بوجود هذا الصرح علي أرض محافظة القليوبية كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الأطفال التخصصي وغيرها من الخدمات الصحية التي ستخدم على المستشفى بعد افتتاحه.

وخلال عودة المحافظ من الجولة نبه المحافظ علي أصحاب شوادر حلوي المولد بضرورة رفع تلك الشوادر لعدم إعاقة الحركة المرورية وإلا سيتم التعامل بشكل قانوني ورفعها من قبل إدارة الإشغالات بالمدينة.

ورافق المحافظ في الجولة كل من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمنية محمود مدير مستشفي بنها التعليمي.