تحالفات بين المستقلين في مواجهة الأحزاب قبل انتخابات النواب بالقليوبية

تشهد أجواء انتخابات مجلس النواب بالقليوبية، أجواء ساخنة قبل انطلاق الانتخابات المقرر لها السبت والأحد المقبلين، ومع بدء التصويت في الخارج؛ إذ غلب علي المشهد إعلان التحالفات، وخاصة بين المستقلين في مواجهة الأحزاب.

ويتنافس في الدوائر الـ6 بالمحافظة، 223 مرشحا على 16 مقعدا للفردي، وقائمتين على 14 مقعدا بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وهما: الوطنية من أجل مصر، وتحالف المستقلين.

وفي بنها، تحالف الدكتور هشام الجندي، والنائب الحالي جمال كوش، الذي يدخل منافسات 2020 مستقلا، بعد أن كان ممثلا لحزب مستقبل وطن في عام 2015، والمرشح محمود منصور، الشهير بـ"الكابتن رمزي"، مع بعضهم، ضد مرشحي الائتلاف والأحزاب والمستقلين الآخرين، ما أحدث حالة من الارتباك في المشهد؛ لأن كلا منهما له ثقله الانتخابي في منطقة نفوذه، ما يهدد باقي المرشحين.

وتعد السمة الأبرز في الدوائر كافة، إعلان المستقلين التحالف ضد مرشحي "مستقبل وطن"، وأحزاب أخرى، ولا تواجه القائمة الوطنية من أجل مصر، منافسة ملحوظة من "تحالف المستقلين"، التي لم تظهر بالشكل المطلوب.

واستعدت محافظة القليوبية لاستقبال الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب، المقيدين بجداول الناخبين بالمحافظة، ويبلغ عددهم 3.7 مليون ناخب، سيدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا، يضم 1047 لجنة فرعية، بأنحاء المحافظة كافة، موزعة على 11 مركزا ومدينة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حرصه على توفير سبل الدعم اللازم كافة، لإنجاح العملية الانتخابية، في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق باسم مصر، وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف، من خلال توفير سبل الراحة لجميع عناصر الانتخابات.

وأجرى "الهجان" جولة تفقدية، أمس، شملت تفقد مقترح عمل مقر اللجنة العليا للانتخابات بنادي بنها الرياضي، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية.

ووجه المحافظ بتجهيز النادي إداريا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية والأخرى الفرعية، وعمل الاستعدادات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل، في حالة انقطاع التيار الكهربائي، والتأكد من تجهيز دورات المياه، والتواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أي عقبات.

كما جرى المرور على مقار اللجان لانتخابات مجلس النواب 2020 وشملت الجولة (مدرسة الشهيد محمد مروان عبد الله عرفة، ومركز صحة الأسرة بعرب جهينة، ومركز شباب الخانكة، ومركز صحة مسطرد، ونادي المؤسسة العمالية وذلك بمدن شبين القناطر والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة".

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية شملت تفقد مقترح عمل مقر اللجنة العليا للانتخابات بنادي بنها الرياضي للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية.

ووجه المحافظ بتجهيز النادي إداريا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية وعلى البوابات الفرعية، وعمل الاستعدادات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، والتأكد من تجهيز دورات المياه، والتواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أي عقبات.

كما جرى المرور على مقار اللجان لانتخابات مجلس النواب 2020 وشملت الجولة ( مدرسة الشهيد محمد مروان عبد الله عرفة ومركز صحة الأسرة بعرب جهينة ومركز شباب الخانكة ومركز صحة مسطرد و نادي المؤسسة العمالية وذلك بمدن شبين القناطر والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة".

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم،مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية، للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، في أثناء المشاركة في الانتخابات.