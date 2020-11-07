محافظ أسوان: سباق مع الزمن لإنهاء مشروع التطوير الحضاري

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة تخوض سباقاً مع الزمن، بتكثيف الجهود والإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل منطقة السوق السياحي القديم، وميدان المحطة، و"بلازا درة النيل".

وقال محافظ أسوان، في تصريحات اليوم السبت، إن هذا المشروع، الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف إحداث نقلة نوعية لإبراز الشكل الجمالي لواجهة عاصمة الشباب والثقافة الأفريقية، حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه أكثر من 77%، ومن المخطط إنهاؤه مطلع العام القادم.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ للأعمال الجارية بمشروع تطوير السوق القديم، وتابع بقوله: "إننا نسعى لزيادة نسبة المسطحات الخضراء وزهور الزينة، مع توفير مساحات لانتظار السيارات، لكي يستمتع الزائر والمواطن الأسواني بالبانوراما الجمالية، لاسيما وأنه سيضم نوافير مائية راقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات على الطراز الأسواني الأصيل"، مشيراً إلى أن المشروع تجري متابعته بصفو دورية من قبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للاطمئنان على معدلات التنفيذ.

وأكد "عطية" على أهمية التنسيق الحضاري لمكونات المشروع، وارتباطه بالرؤية البصرية للوحة الجمالية لنهر النيل ومقابر النبلاء، بالإضافة إلى الإالتزام بخط التنظيم بالنسبة للمحلات القائمة، أو التي سيتم إنشاؤها، فضلاً عن الشكل واللون والموحد لواجهات المباني واللافتات، لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية، سواء للسوق السياحي أو ميدان المحطة.

وكشف محافظ أسوان عن أنه من المخطط أن تضم "بلازا درة النيل" في وسطها النصب التذكاري للشهداء، مدون عليها أسماؤهم، كما سيتم وضع 4 تماثيل للزعماء ورؤساء مصر السابقين، جمال عبد الناصر وأنور السادات، بجانب أبناء أسوان، المشير محمد حسين طنطاوي، واللواء محمد صالح حرب باشا، القائد العام رقم 37 للقوات المسلحة المصرية، علاوة على النوافير والبوابات والأعمدة الديكورية والبرجولات والأرضيات، ودورات المياه العمومية الحضارية.

وأضاف بأنه بالنسبة للسوق السياحي القديم، والذي يبلغ طوله 1500 متر، وبمتوسط عرض 11 متراً، ستضم الأعمال المخططة للتطوير تغطية السوق السياحي ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق، ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد واجهات المحلات عن طريق تجليدها، وتجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية للسوق السياحي، وانشاء عدد 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلي تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وكذا إنشاء عدد 2 "كافيه" داخل مسار السوق السياحي، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والحريق.